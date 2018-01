Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium nel prepartita del recupero contro la Roma. “Rinnovo Quagliarella? Siamo molto contenti di quello che sta facendo Fabio - le sue parole - lui vorrebbe finire qui la carriera e questi sono attestati di stima che non vanno sottovalutati. Torreira? Non so se il suo futuro sarà in Italia o all’estero, i nostri giocatori non si muovono fino a giugno, il mercato di gennaio è di secondo piano perché pensiamo più a spostare giocatori che giocano meno.”.