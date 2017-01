Il ds della Sampdoria Carlo Osti ha presentato a Rai Sport la sfida di Coppa Italia contro la Roma: "Siamo qui per fare la nostra partita, sappiamo di affrontare una squadra forte e in forma ma ci giochiamo le nostre chances. Occasione per parlare di Muriel? Nessuno ce l'ha mai chiesto, per noi ora il mercato non è una priorità".