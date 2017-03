In comune Mauro Icardi e Patrik Schick hanno più di quanto si possa pensare al primo impatto. Entrambi sono arrivati giovanissimi alla Sampdoria, entrambi sono stati lanciati dal club blucerchiato, entrambi sono finiti nelle mire dell'Inter (e Icardi alla fine il nerazzurro lo ha pure vestito).



Similitudini, punti in comune che fanno ben sperare per quanto riguarda la crescita del giocatore ceco. Le assonanze tra i due, però, terminano qui. Almeno dal punto di vista tecnico. Ne è sicuro anche il ds doriano, Carlo Osti: "Tecnicamente stiamo parlando di due giocatori completamente differenti. Icardi è una punta d'area di rigore, non troppo abituata al gioco collettivo, anche se ultimamente è migliorato anche sotto questo profilo" racconta il dirigente a Il Secolo XIX. "Raramente si sposta sulle fasce. E' molto potente fisicamente e di testa micidiale. Mi ricorda un po' Filippo Inzaghi, magari non lo vedi per tutta la partita e poi però sa cogliere sempre l'attimo. Appare e scompare nel corso dei 90'".



"Schick al momento - prosegue Osti - ha soprattutto il profilo della seconda punta. Va a infilarsi molto bene tra le linee, gli piace spostarsi anche a destra o a sinistra. E' molto bravo a puntare l'uomo. Fisicamente sta ancora completando il processo di maturazione. Semmai - conclude poi il ds - potrebbero essere complementari, prima e seconda punta".