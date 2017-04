Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato a Premium Sport prima della sfida con l'Inter: "Schick non è in vendita? Se Ferrero ha detto certe cose va bene così. Se ne abbiamo parlato con l'Inter? No, siamo nel pieno del campionato. Stiamo cercando di raggiungere il nostro obiettivo, l'Inter ne ha altri. Le voci distraggono, tra di noi ci sono ottimi rapporti, ma questo non vuol dire che ci sia instradato un discorso per dei giocatori. Il rinnovo di Giampaolo? Speriamo già in questa settimana. La nostra idea è quella di trattenere più giocatori possibile, già al primo anno con la maglia blucerchiata hanno fatto bene e speriamo che in futuro possa esserci un salto di qualità. Però il mercato è imprevedibile, anche se cercheremo di portare avanti questo nucleo".