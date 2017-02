Alla festa dello Sport Club Sampdoria non c'erano soltanto Milan Skriniar e Fabio Quagliarella. In rappresentanza della società blucerchiata, da Corte Lambruschini si è mosso in prima persona anche il direttore sportivo Carlo Osti, accolto con calore dai tifosi presenti.



"Questo evento è diventato quasi familiare per me, ogni anno sono qui e tutte le volte riescono a premiare i calciatori più meritevoli, perché sono attenti su tanti aspetti. Premiare Quagliarella penso che sia un grande gesto" ha poi raccontato il dirigente ai microfoni di Samp TV.



Osti si è poi soffermato nell'elogiare la crescita esponenziale avuta da Milan Skriniar grazie al tecnico Giampaolo: "Non lo scopro certo io, ormai si sta consacrando domenica dopo domenica. Penso che sia cresciuto alla svelta e in questo lui è stato bravissimo, perché ha capito subito come è fatto il nostro calcio; tatticamente, Skriniar ha avuto la fortuna di trovare un grande allenatore come Giampaolo, che lo migliora sempre di più" ammette il ds, come riporta Sampnews24.com. "Lui comunque ci ha messo del suo perché è molto forte fisicamente, veloce e sempre concentrato. Penso che ne sentiremo parlare molto".