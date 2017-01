La Sampdoria si sta districando su svariati fronti del calciomercato. E il suo direttore sportivo Carlo Osti è impegnato a giocare due partite su tavoli molto importanti. Entrambi riguardano il futuro di due calciatori fondamentali per i blucerchiati e che di recente hanno fatto molto discutere a Genova, Lucas Torreira e Matias Silvestre.



Se l'argentino dopo l'esclusione in occasione della partita con il Chievo ha ricucito agevolmente lo strappo con la dirigenza doriana, più complessa è invece la situazione legata a Torreira. Un 'caso' che, secondo lo stesso Osti, non sussiste neppure: "Il problema non esiste, Torreira ha un contratto fino al 2020 che abbiamo fatto l’anno scorso quando il ragazzo aveva già iniziato a giocare in Serie B" ha detto il ds a Primocanale. "Nel frattempo l’agente è cambiato… Io dico che lui è della Sampdoria, poi noi abbiamo cercato di venirgli incontro proponendogli un adeguamento, secondo noi giusto per un ragazzo che si sta imponendo in Serie A come uno dei metodisti migliori. Speriamo che il suo agente sappia capire quanto la Sampdoria sta facendo per lui".



Più semplice invece la situazione di Silvestre: "Stiamo parlando di due giocatori molto importanti per la Sampdoria. Con Silvestre credo che ci sia la volontà da entrambe le parti di continuare insieme, quindi abbiamo iniziato un discorso di prolungamento - riporta Sampnews24.com -. Penso che il giocatore voglia la Sampdoria, e la Sampdoria voglia lui. Chiaro che poi bisogna trattare, ma questo è il gioco delle parti".