Intervistati da Sky Sport il direttore sportivo della, Carloe il braccio destro del presidente Massimo Ferrero, l'avvocato Antoniohanno parlato dell'attuale situazione del club blucerchiato in vista del derby e di due spinose questioni di mercato: il futuro die del tecnicoIl ds Carlo, in particolare non ha negato la cessione di Schick a giugno, con la punta ceca che è corteggiatissima dall'Inter: "Penso che nei club moderni sia importante avere tante persone che parlino di calcio e la Sampdoria abbia trovato equilibrio perchè sa quello che vuole in prospettiva futura.



ROMEI GLISSA SU SCHICK E SI TIENE GIAMPAOLO - L'avvocato Romei si è invece concentrato sul futuro di Giampaolo che piace tanto alla Fiorentina per il post-Sousa: "Rinnovo? Abbiamo iniziato a parlare e speriamo di chiudere il prima possibile. Riteniamo che Giampaolo sia l'allenatore giusto per la Samp e quindi il progetto deve andare avanti".