A 35 anni compiuti, Angelo Palombo è tornato titolare per la prima volta in Serie A. Con la maglia della Sampdoria, ovviamente, la stessa che ha cucito addosso da una vita. Lo ha fatto per l'emergenza che ha colpito il reparto difensivo, in una posizione non sua. Eppure il numero 17 blucerchiato ha risposto presente, sfoderando una prestazione positiva nonostante la sconfitta dei blucerchiati con il Chievo.



"Sicuramente hanno fatto la differenza quei due episodi difensivi, perché poi non è facile trovarsi sotto due a zero contro questa squadra che poi si mettono tutti lì essendo forti fisicamente". Analizza così la partita ai microfoni di Samp Tv lo stesso Palombo. "Noi però abbiamo sempre cercato di fare la nostra partita, l’atteggiamento non è stato sbagliato. Prendiamo atto di questi nostri errori per non rifarli più e ci concentreremo su giovedì".



Una posizione non sua, dicevamo, a cui però Palombo si sta abituando. E in cui pensa di poter ancora migliorare, segno evidente della grande professionalità del centrocampista: "Piano piano mi sto abituando, penso di aver fatto una buona gara senza commettere errori e quando un difensore non commette errori è già una buona cosa. Sicuramente posso migliorare ancora sotto alcuni punti di vista in difesa, che, non essendo il mio ruolo e giocando pochissimo, non è molto semplice. Non tanto nel ritmo partita perché il mio fisico è abituato a giocare in mezzo al campo ed è difficile che io abbia questi problemi, magari devo migliorare in qualche movimento. Comunque, non per il risultato, ma per me stesso un pochino sono contento" riporta Sampdorianews.net.



Ora a Genova arriva l'Udinese, una partita cruciale per rilanciare le proprie ambizioni: "Giovedì bisogna concludere l’anno con una vittoria per la classifica, per noi e per i nostri tifosi che sono arrivati qui numerosi anche oggi" conclude Palombo. "Ci prepareremo in questi giorni al meglio".