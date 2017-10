Un buon test per tenersi in forma. La Sampdoria approfitta della sosta del campionato per sfidare al “Mugnaini” di Bogliasco la Carrarese, formazione inserita nel Girone A di Serie C. In campo dal primo minuto si rivedono Emiliano Viviano e Vasco Regini, mentre Filip Djuricic, Dennis Praet e Jacopo Sala non prendono parte alla gara, limitandosi a svolgere lavoro individuale di scarico personalizzato. Lavoro individuale di forza per Christian Puggioni. Al di là del risultato finale di 0-0, Giampaolo trae indicazioni interessanti in vista della gara con l’Atalanta, prossimo avversario al “Luigi Ferraris” alla ripresa del campionato.



Bloccati. Gran mole di gioco, ma poca precisione nella prima parte del match. Quagliarella in due occasioni (15′ e 22′) alza troppo la mira da posizione favorevole. Al 27′ invece finisce il test di Capezzi, costretto ad alzare bandiera bianca per un trauma contusivo alla caviglia destra: al suo posto davanti alla difesa va Torreira. Quindi sale in cattedra l’estremo difensore toscano Lagomarsini, bravo a dire no al 30′ al diagonale del solito Quagliarella e al 40′ al colpo di testa ravvicinato di Caprari. Non c’è verso, la sfida non si sblocca: si va al riposo sullo 0-0.



Pari. Giampaolo mescola le carte e inserisce Tozzo al posto di Viviano a difesa dei pali, Ferrari al fianco di Regini al centro della difesa, Strinic a sinistra al posto di Murru e Alvarez e Balde per Ramirez e Quagliarella. L’inizio ripresa vede la Carrarese pericolosa al 10′ con Coralli e al 12′ con Vassallo, ma l’estremo doriano non si fa sorprendere. Il Doria prova ad aggirare la retroguardia dei toscani, ma la formazione allenata da Baldini si difende con ordine. Ci prova Alvarez al 44′ direttamente su calcio piazzato, ma la barriera devia sul fondo. Nonostante i ritmi elevati e le tante occasioni create la gara non si sblocca, finisce 0-0.



Sampdoria-Carrarese 0-0

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano (1′ s.t. Tozzo); Ivan (30′ s.t. Tessiore), Silvestre (1′ s.t. Ferrari), Regini (33′ s.t. Dodô), Murru (1′ s.t. Strinic); Barreto, Capezzi (27′ p.t. Torreira), Verre; Ramirez (1′ s.t. Alvarez); Quagliarella (1′ s.t. Balde, 35′ s.t. Gomes Ricciulli), Caprari.

Allenatore: Giampaolo.

Carrarese (4-2-3-1): Lagomarsini; Andrei, Benedini, Cazé, Maccabruni; Rosaia, Cardoselli; Vassallo, Piscopo, Saporetti; Cais.

A disposizione ed entrati nel corso del secondo tempo: Moschin, Agyei, Cason, Tentoni, Coralli, Biasci, Benedetti, Bentivegna, Foresta, Possenti, Marchionni, Bianco.

Allenatore: Baldini.

Arbitro: Perotti di Legnano.

Assistenti: Lattanzi di Milano e Martinelli di Seregno.