Marco Giampaolo rompe il silenzio. Dalla fine del campionato scorso ormai l'allenatore della Sampdoria non rilasciava più dichiarazioni, che fossero inerenti al calciomercato o alle sue idee per il club blucerchiato. Ieri invece dal ritiro di Ponte di Legno il tecnico doriano è tornato a farsi sentire.



Ai microfoni di Mediaset Premium Giampaolo ha commentato così le quattro cessioni eccellenti che hanno riguardato i suoi giocatori: "Noi i partenti abbiamo avuto il merito di valorizzarli l’anno scorso e se non li avessimo valorizzati probabilmente non sarei qui. Certamente abbiamo perso tanta qualità perché i calciatori che sono andati via erano quelli che davano quel tasso qualitativo che è necessario per vincere le partite. Adesso dobbiamo ricominciare e alzare il livello della competizione interna altrimenti i nostri valori rischiano di appiattirsi. E quindi abbiamo bisogno di far arrivare giocatori dello stesso livello qualitativo, tecnico e morale di quelli andati via. Sia chiaro che la ricostruzione parziale non è semplice, però il club ha dimostrato l’anno scorso di essere all’altezza".



Idee chiare sul mercato per il mister blucerchiato, quindi: "Mi aspetto quattro innesti per alzare il livello della competizione interna ed essere competitivi con l’esterno, è chiaro che i calciatori prima arrivano e meglio è perché poi per entrare in un sincronismo collettivo c’è bisogno di tempo e chi salta la prima parte della preparazione, o chi arriva tardi, ne risente. Oltretutto l’impiego di chi arriva dopo dovrà essere per forza di cose posticipato, quindi confermo che prima arrivano meglio è...".



In chiusura, Giampaolo ha concesso anche una battuta sul tormentone dell'estate, ossia il caso Schick: "Su Patrik c’è ancora tanta confusione, i particolari della sua situazione non li conosco ma mi auguro naturalmente che il calciatore possa risolverli al più presto, mi dicono comunque non sia nulla di preoccupante" riporta Il Secolo XIX. "Sul trasferimento alla Juve non conosco i dettagli dell’affare, certo se dovesse tornare da noi sarei contento ma dipende naturalmente dalle motivazioni. Perché la delusione che immagino abbia in questo momento andrebbe smaltita in poco tempo".