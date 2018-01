Dennisè il giocatore più citato, chiacchierato e discusso dell'intera sessione di mercato in casa. Anche perchè il suo nome è balzato all'improvviso agli onori delle cronache dopo il forte interesse della, e dopo che alcuni quotidiani avevano fatto rimbalzare l'indiscrezione che le due società avessero di fatto già trovato l'accordo per il trasferimento a Torino del belga. Dopo un lungo silenzio, è tornato a parlare proprio il principale protagonista della vicenda, che ha passato la sosta e la settimana di riposo concessa da Giampaolo gironzolando per la Sicilia: "Sì, quando ero in vacanza mi è suonato tante volte il cellulare" ha detto sorridendo il centrocampista blucerchiato a Il Secolo XIX "ma". Anche Praet non si è riuscito a spiegare la flessione doriana: "Non lo so, siamo entrati in una spirale negativa ma dobbiamo uscirne perchè credo che la spirale positiva di inizio campionato fosse più in linea col nostro valore. Dobbiamo ritrovare fiducia e convinzione. Se la pausa è servita? Per me sì, abbiamo dato moltissimo all'inizio, serviva".Praet in questa stagioen non ha ancora trovato la rete: "Mi manca molto il gol - confessa il belga - ma c'è da dire che sono un altro giocatore rispetto al Belgio: ora devo giocare più basso e sono più lontano dalla porta. E' vero chee ci sto lavorando. Il mio primo obiettivo però non è segnare ma essere utile alla squadra. E' questo il vero Praet? No, penso di poter migliorare ancora tanto".