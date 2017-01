Entra nel vivo il mercato delle punte in casa. Con la probabile partenza di Ante Budimir, direzione Crotone, i blucerchiati si muovono per sostituire il centravanti croato. E sembrano ormai aver individuato in Victoril sostituto perfetto dell'attaccante classe 1991.La Samp, nonostante le smentite di rito del direttore sportivo rossoblù Capozucca , è al lavoro con il club sardo per trovare l'intesa e portare in blucerchiato il colombiano, che oltretutto avrebbe già espresso il suo gradimento per la destinazione. Per convincere il Cagliari, scettico all'idea di cedere il suo giocatore, secondo Sky Sport da Corte Lambruschini avrebbero messo sul piatto l'intero cartellino di Luca, che a Genova non sta trovando molto spazio. Oggi sarebbe anche in programma un incontro tra l'agente di Cigarini e la Samp, volto a comprendere la volontà del calciatore ex Atalanta, e le eventuali proposte sul tavolo.@MontaldoLorenzo