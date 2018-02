Nella lista di centrocampisti della Sampdoria non al meglio, da ieri sera bisogna iscrivere anche Edgar Barreto. Il paraguaiano durante il match con il Milan ha dovuto lasciare il campo al nono minuto della ripresa, sostituito da Verre. Si pensava ad un cambio tattico, ad una sostituzione fatta per cercare di riequilibrare le forze a centrocampo, ma la realtà sarebbe diversa.



Secondo l'edizione odierna de La Repubblica Barreto avrebbe lasciato il campo anzitempo per un problema fisico. Si tratterebbe di un guaio alla schiena, nulla di particolarmente preoccupante, ma comunque l'infortunio richiederà ulteriori accertamenti da parte dello staff medico blucerchiato. Mercoledì alla ripresa degli allenamenti si saprà qualcosa di più preciso in merito alle sue condizioni.