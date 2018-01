La prima esperienza a Genova sponda Sampdoria di Leonardo Capezzi non sta garantendo al centrocampista blucerchiato continuità di impiego. Sino ad oggi si contano soltanto tre apparizioni in maglia doriana per l'ex giocatore del Crotone, che era stato acquistato nell'estate 2016 dal club di Corte Lambruschini ma che nello scorso campionato ha vestito in prestito la maglia rossoblù. A giugno, Capezzi è tornato alla Samp ma la presenza di Torreira sta limitando lo spazio a disposizione del calciatore classe 1995.



Per questo motivo secondo gianlucadimarzio.com la Samp starebbe pensando di cederlo in prestito, così da fargli trovare un minutaggio importante nell'arco dei prossimi mesi. La società prescelta per farlo maturare sarebbe il Leganes, in Spagna. L'idea sarebbe quella di cedere temporaneamente Capezzi in Liga, così da garantirgli un futuro da protagonista anche in Serie A.