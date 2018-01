Nelle ultime giornate, sono emerse alcune indiscrezioni relative ai possibili rinnovi di Edgar Barreto e Ivan Strinic. Sembrava che la Sampdoria fosse intenzionata a prolungare il contratto del centrocampista e del terzino, appena arrivato dal Napoli ma che ancora porta in dote il contratto che lo legava al club azzurro. In realtà però la società blucerchiata in questo momento sembrerebbe avere altre priorità.



La volontà doriana, scrive Il Secolo XIX, è quella di occuparsi dei giocatori in uscita per sistemare i calciatori che sino ad oggi hanno trovato poco spazio a Genova. Il rinnovo di Barreto e di Strinic per il momento non sarebbe stato neppure messo in agenda dai dirigenti di Corte Lambruschini. La sensazione è che la Sampdoria possa ridiscutere i contratti del numero 8 e del numero 17 più avanti, quando saranno ben definite le strategie di mercato di questa sessione invernale.