Polonia terra di conquista per la Sampdoria? A sentire i giocatori che vengono accostati a Corte Lambruschini, verrebbe da pensarlo. Di sicuro c'è che gli sguardi blucerchiati si spingono spesso e volentieri verso Varsavia e dintorni. Con Linetty in estate e Bereszynski in questi giorni, la colonia polacca a Genova si è infoltita, ma potrebbe anche crescere ulteriormente.



C'è da qualche tempo un altro nome sul taccuino degli uomini mercato doriani: è quello di Jaroslaw Jach, uno dei profili che la Sampdoria ha messo nel mirino in vista di gennaio. La situazione, però, non è delle più semplici: il centrale dello Zaglebie Lubin è molto corteggiato, sia in Italia che in Europa, e la concorrenza attorno al giocatore sembra complicare un po' i piani del club doriano.



La volontà del centrale classe 1994 sembra abbastanza chiara: il giocatore vuole lasciare la squadra di Lubin, per cimentarsi con campionati più stimolanti. E' un giocatore ancora giovane, nasce difensore centrale e presenta ampi margini di miglioramento. Ecco perchè su di lui si sono mosse squadre italiane (oltre alla Samp, la Fiorentina), francesi - come il Montpellier - e pure spagnole e tedesche (Betis e Borussia Moenchengladbach su tutte).



Il club polacco proprietario del cartellino, ovviamente, vuole monetizzare al massimo. La volontà dello Zaglebie è quella di chiedere oltre due milioni per Jach. Escludendo dall'asta eventuali proposte provenienti da Russia o Turchia per il centrale dell'Under 21 polacca. Sino ad oggi, l'offerta più concreta sembra essere quella del Borussia Moenchengladbach, che avrebbe messo sul piatto circa 1,5 milioni per il calciatore. Pochi, per la dirigenza dello Zaglebie Lubin, che sembra aver rigettato la proposta al mittente.