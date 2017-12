Dawid Kownacki è tra i giocatori che i tifosi della Sampdoria guardano con maggiore attenzione. Anche perchè i sostenitori blucerchiati rivedono nel centravanti polacco tante similitudini con un certo Patrik Schick, uno che a Genova ha avuto un discreto impatto. Le somiglianze non sono tecniche o tattiche, ma principalmente di percorso: entrambi i giocatori sono arrivati giovanissimi al Doria, quasi da scommesse, e tutti e due hanno mostrato una vena realizzativa davvero invidiabile. Anche la media gol di Kownacki, così come quella di Schick in blucerchiato, sino ad oggi è altissima.



Kownacki però ha un sogno (nemmeno tanto segreto) nel cassetto. E' quello di raggiungere i compagni di squadra Linetty e Bereszynski nella nazionale maggiore che parteciperà ai Mondiali in Russia. Lo ha rivelato all'emittente TVP Sport, che ha seguito i tre calciatori polacchi a Bogliasco per alcuni giorni: "Ritrovarmi in Nazionale sarebbe un sogno per me, ma so che dovrò rispondere a diversi requisiti per raggiungere quell’obiettivo" ha rivelato l'attaccante. "Prima di tutto, ho bisogno di giocare nel mio club e ad un buon livello. Il C.T. Nawalka mi ha chiamato recentemente. Non posso rivelare i dettagli, ma abbiamo parlato, tra le altre cose, del mio modo di giocare in area di rigore. So, non solo da lui, che innanzitutto dovrò giocare nella Sampdoria".



Kownacki potrebbe approfittare dell'infortunio di Milik e della condizione non impeccabile di Teodorczyk: "Sono d’accordo che i loro problemi possano costituire una chance per me – riporta Sampnews24.com -. Spesso si dice che la sfortuna di un altro sia un’occasione per te, ma poi bisogna sfruttarla, che è la cosa più difficile". La chiusura è dedicata al suo mister, Marco Giampaolo: "Se lui dice che ho ottime potenzialità, certamente mi fa molto piacere. Quando sono arrivato sapevo benissimo che fosse uno a cui piace lavorare con i giovani. Spero che mi aiuti nella mia maturazione".