La Sampdoria in un futuro più o meno lontano dovrà fare i conti con la probabile partenza di Lucas Torreira. Il regista uruguaiano piace a tantissime società,e se dovesse arrivare l'offerta giusta sia il giocatore che Corte Lambruschini potrebbero spingere per una partenza. In quel caso, i blucerchiati si troverebbero di fronte ad un bivio: come sostituirlo? Il Doria, già da qualche tempo, sfoglia la margherita dei papabili. A Genova sta crescendo Capezzi, che Giampaolo sta allevando come vice Torreira, ma nonostante ciò la Sampdoria potrebbe andare sul mercato. E uno degli obiettivi gioca proprio nella Spal, che sabato affronterà Quagliarella e compagni al Ferraris.



Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX la Samp avrebbe messo sul taccuino anche Federico Viviani, regista classe 1992 cresciuto nelle giovanili della Roma. A dire la verità, il nome non è nuovo per il club blucerchiato. Già da qualche stagione infatti viene accostato alla società di Massimo Ferrero: Viviani sembrava molto vicino al Doria quando alla Samp c'era Montella. All'epoca il centrocampista giocava nel Verona, e l'ex tecnico del Milan lo conosceva bene perchè lo aveva allenato nelle giovanili della Roma. La dirigenza di Corte Lambruschini aveva seguito con attenzione, non se n'era fatto nulla ma ora la suggestione potrebbe ritornare, anche se la concorrenza per il giocatore non manca.