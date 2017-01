Lo scambio che avrebbe dovuto portare Pedro Pereira al Benfica e Djuricic in blucerchiato (con un conguaglio a favore dei blucerchiati di circa 3 milioni) pareva ormai di fatto chiuso. Tanto è vero che in Portogallo attendevano ormai soltanto l'ufficialità dell'arrivo a Lisbona del laterale classe 1998. In questa direzione pareva andare anche il mercato doriano, soprattutto dopo l'arrivo di Bartosz Bereszynski a Genova.



Nelle ultime ore, però, lo scambio sembra essersi leggermente complicato. Anche perchè non è ancora ben chiara la volontà di Djuricic, che sembrava tentennare sulla meta doriana, anche in considerazione del poco spazio trovato sin qui. Va detto poi che Pedro Pereira nel frattempo migliora gara dopo gara. E la buona prestazione offerta al San Paolo ha contribuito ad alimentare i dubbi della Samp. Ecco perchè secondo Il Secolo XIX non andrebbe esclusa neppure una permanenza in blucerchiato del giovane laterale portoghese.