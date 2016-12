Come scrive Il Resto del Carlino, nelle ultime ore c'è stato un sondaggio della Sampdoria per Ibrahima Mbaye, terzino senegalese classe '94 di proprietà della Sampdoria. L'esterno vuole rilanciarsi ed il Bologna, che non vuole rinforzare squadre di bassa classifica come Crotone e Palermo, potrebbe fare un'eccezione per la Sampdoria: anche perché potrebbe riaprirsi la pista Budimir.