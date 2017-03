La, quest'estate, dovrà riflettere attentamente attorno al mercato degli attaccanti. Anche perchè il reparto avanzato blucerchiato, tra, è quello che più di tutti fa gola a varie società italiane ed estere. Porte girevoli, in entrata e in uscita, con alcune situazioni la cui evoluzione va monitorata attentamente.La situazione attorno ai due calciatori è nota: il colombiano ha una clausola rescissoria di circa 28 milioni, il ceco invece si 'ferma' a 25. E mentre l'agente di Schick nega ogni contratto , la Sampdoria pensa già a quello che potrebbe essere il nuovo attaccante del futuro doriano. Il nome, già circolato a gennaio ma tornato in auge negli ultimi tempi, è quello di Sebastian, promettente attaccante del River Plate.Secondo gianlucadimarzio.com i contatti tra la Sampdoria e i mediatori del calciatore classe 1996 starebbero trattando l'operazione, che Corte Lambruschini vorrebbe imbastire su una base di circadi euro. Il River invece per il momento sembra fermo sulle sue posizioni, dal momento che il club di Buenos Aires continua a chiedere l'intero importo della clausola rescissoria (15 milioni).