Il finale al cardiopalma che ha regalato tre punti fondamentali per la Sampdoria in ottica europea ha fatto impazzire il pubblico del Ferraris. Anche in tribuna d'onore però l'entusiasmo è stato davvero grande. Il responsabile dell'Area Tecnica doriana Daniele Pradè si è presentato raggiante ai microfoni di Samp TV nel post gara: "Anche la Sampdoria vince una partita non giocando bene, non giocando il suo miglior calcio" gioisce il dirigente. "Quando prendi tre punti in queste partite vuol dire che dai anche un segnale di maturità, perché sei stato dentro la gara fino alla fine, rischiavi di perderla però l'hai gestita e nell'occasione che hai avuto hai fatto gol e l'hai vinta. Però devo dire che noi in tribuna ci credevamo tutti" rivela l'ex Fiorentina.



Pradè sa benissimo che ogni gara sino alla fine del campionato dovrà essere giocata attingendo alle risorse mentali: "In Serie A partite facili non ce ne sono, lo dimostra il fatto che la Juventus ha pareggiato a Crotone. Oltretutto quando sei a 5 giornate dalla fine, le partite le vinci in questa maniera, con un episodio, perchè le squadre si conoscono bene e sono più stanche rispetto a prima. Perciò io sono veramente contento, prendo questo successo come un segnale di maturità da parte della squadra. Mi piace anche il fatto che Zapata finalmente abbia fatto un gol di rapina - conclude il blucerchiato - da punta da punta vera".