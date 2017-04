Non trapela molta felicità dallo stato maggiore della Sampdoria dopo la sconfitta con il Crotone. Ad intervenire nel post partita, in rappresentanza della dirigenza blucerchiata, è stato il responsabile dell'Area Tecnica Daniele Pradè, che ha commentato in questo modo il tonfo doriano: “Nel primo tempo avevamo fatto bene, con molte occasioni per vincerla. È una delusione, dobbiamo essere bravi a non rovinare quanto di buono fatto finora" attacca Pradè, come riporta Sampdorianews.net. "Nell’immaginario della gente resta quello che fai alla fine e bisogna chiudere al meglio la stagione".



"C’era una grande delusione all’interno dello spogliatoio" prosegue poi il dirigente. Dovremo essere bravi noi come società a dare le motivazioni giuste da qui alla fine. Dopo la partita ci siamo detti di non rovinare quanto di buono fatto. Schick? Avrebbe scambiato il gol con una vittoria della squadra - conclude poi Pradè - ma sono tutte situazioni di crescita queste"