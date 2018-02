La partita di ieri sera tra il Milan e la Sampdoria presentava al suo interno molte suggestioni. Alcune di campo, perchè i 3 punti in palio rappresentavano un grosso passo in direzione dell'Europa, ma parecchie anche di mercato. Il caso più eclatante è quello di Ivan Strinic, entrato nel mirino rossonero tanto che addirittura si è parlato di un accordo già trovato tra la squadra di Milano e l'entourage del giocatore.



Della situazione di Strinic ha parlato anche il responsabile dell'Area Tecnica della Samp Daniele Pradè al termine della sfida di ieri sera, dopo aver analizzato la sconfitta doriana: "Siamo stati poco incisivi per merito loro, hanno disputato una grande gara e stanno vivendo un momento positivo sia fisicamente sia psicologicamente" ha spiegato il dirigente, come riporta Sampnews24.com. "Complimenti al Milan, abbiamo pagato un po’ il timore iniziale, ma è normale quando ritrovi davanti un avversario che sta meglio. Siamo comunque contenti della nostra stagione, andiamo avanti a testa alta pensando a domenica prossima. Strinic? Il Milan ci ha chiesto l’autorizzazione a parlare con lui, ci comunicherà quale sarà la sua decisione. È un professionista esemplare e sapevamo quali fossero le condizioni al momento della firma quest’estate".