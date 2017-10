Tutta la Sampdoria ha lasciato il Ferraris con un gran sorriso stampato sul volto. Il successo sul Chievo ha lasciato grande entusiasmo in tutti i blucerchiati, partendo dal presidente Ferrero per arrivare sino a tutti coloro che hanno collaborato nel realizzare un'impresa storica: mai la Samp aveva vinto le prime 5 partite casalinghe, neppure nell'anno dello scudetto.



Inevitabilmente traspare una grande soddisfazione anche dal volto di Daniele Pradè, il responsabile dell'Area Tecnica doriana, che si è concesso ai giornalisti nel post partita: "La parola chiave di questa partita è consapevolezza" sottolinea il dirigente. "C'è stato un primo tempo difficilissimo, contro una squadra messa benissimo in campo e che gioca da tanti anni insieme. Un primo tempo in cui c'è stata qualche difficoltà da parte nostra, anche se abbiamo chiuso sul 3-1. Quello che ci dà veramente consapevolezza è il secondo tempo, in cui non abbiamo mai sofferto, e abbiamo cercato di tenere palla. La Sampdoria ha dimostrato grande solidità, anche se poi le partite si possono vincere o perdere. La Sampdoria è riconoscibile, sai quello che fa all'interno del campo e come lo fa. Ogni azione è frutto dello studio fatto in settimana da parte del tecnico. L'Europa? Se lo dice un calciatore ne siamo contenti, come Società e come dirigente la nostra gioia è quella di averla questa possibilità, ma l'obiettivo non vogliamo dirlo. La consapevolezza - prosegue Pradè parlando della prossima partita, come riporta Sampdorianews.net - è anche quella che ci porta a goderci la vittoria oggi, e da domani pensare al derby."



Tra i grandi temi di giornata c'è anche il rientro di Viviano: "Il ritorno di Emiliano è una buona notizia, siamo contenti per lui. È doveroso fare anche un ringraziamento a Puggioni per quello che ha fatto, per averlo sostituito alla grandissima e degnamente, sia come professionista che come uomo. Adesso Viviano non può che migliorare, settimana dopo settimana recupererà energie e forze, per noi è un calciatore fondamentale". E anche lui, come tutta la truppa doriana, ha contribuito ad ottenere un risultato storico: "I record sono bellissimi perché lasciano un'impronta nella storia di un club" conclude Pradè. "Questo sarà il record della Sampdoria di Ferrero e di Giampaolo".