Il ds della Sampdoria, Daniele Pradè, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi toccati anche il mercato: "Abbiamo ancora qualcosa da dire, ci teniamo a far bene in queste nove partite e ad ottenere il massimo dei punti. E’ stata la prima stagione di Giampaolo con dei giocatori nuovi. Un campionato di crescita dove ci siamo levati tante soddisfazioni e abbiamo avuto una crescita patrimoniale e calcistica importante. Abbiamo vinto due derby e sconfitto l’Inter, il Milan e la Roma. Torreira e il rinnovo? Ha un contratto in essere vedremo alla fine della stagione cosa succederà. Schick? E’ troppo presto per parlare di mercato. Patrik Schick è un calciatore della Sampdoria".