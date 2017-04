Intervistato da Telenord, il dirigente della Sampdoria, Daniele Pradé ha parlato a tutto tondo del mercato del club blucerchiato a partire dal futuro di Marco Giampaolo e di quello di Patrick Schick, corteggiatissimo dall'Inter.



SU GIAMPAOLO - "Giampaolo non è mai stato messo in discussione e la lealtà nei suoi confronti è cosa che ha ben recepito e che gli ha fatto capire che qui si possono fare le cose giuste e dove può essere davvero tutelato. Non è più l'integralista a livello mentale come poteva essere otto mesi fa. A livello difensivo, la linea a quattro che si muove è bellissima, ma a tratti può essere anche pericolosa.​



SU SCHIK - "La Sampdoria è l'ambiente giusto per Schick, per migliorare ancora di più e anche lui lo sa: al 99% resta alla Sampdoria. La clausola di Schick è aumentabile, ma non è la priorità su cui ci si deve soffermare".

TORREIRA - "Con Torreira c'è un rapporto ottimo: è un grandissimo professionista e per quanto è giovane è già un uomo davvero maturo. La sua crescita la deve fare alla Sampdoria e per quanto riguarda il suo contratto, deve essere rivisto, ma si può fare tranquillamente a fine stagione".​



PRAET - "Praet viene dall'Anderlecht, dove faceva il trequartista ed era libero di poter pensare in una certa maniera. Alla Sampdoria trova un ambiente fortemente competitivo, un campionato diverso ed un allenatore che vede in lui qualcosa di diverso da ciò che aveva fatto fino a pochi mesi prima. Si è adattato, fa la mezzala ad alti livelli: l'anno prossimo sarà il giocatore che farà la differenza!.



OBIETTIVI - "Driussi e Borna Sosa sono due giocatori interessanti, ma per il momento non c'è alcuna trattativa in corso. Coi procuratori ho rapporti professionali, bisogna essere chiari e la chiarezza poi fa la differenza".