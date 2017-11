I concetti chiave di Daniele Pradè sono piuttosto semplici: felicità, consapevolezza e identità. Sono questi gli argomenti su cui il responsabile dell'Area Tecnica della Sampdoria insiste nel post partita del match vinto dai blucerchiati con la Juventus. Il dirigente doriano si presenta ai microfoni di Samp Tv sorridente come non mai, e approfitta dell'occasione per portare i complimenti a tutta la truppa di Giampaolo: "Lo dico tutte le domeniche: più si fanno i record, e più le società che li fanno sono contente, perchè rimangono nella storia del club. Questa è un'altra ciliegina sulla torta" ha detto Pradè. "Siamo felici perchè oltre ad aver vinto con la Juventus, che è una squadra che martedì giocherà la Champions con il Barcellona, vuol dire che noi miglioriamo di domenica in domenica. Siamo una squadra che ha grande identità, che conosce le proprie forze: vittoria porta vittoria, stima porta stima. Complimenti ai ragazzi, complimenti al mister, complimenti ai tifosi e allo stadio che è trascinante. Felicità, oggi è la parola chiave".



Le qualità di questi ragazzi sono piuttosto evidenti per Pradè: "La Sampdoria oggi è una squadra compatta, una squadra che sa quello che deve fare, che ha conoscenze ben precise all'interno del campo ma che è fortissima nel recupero. La Samp ti viene ad aggredire immediatamente e difficilmente lascia spazio all'avversario. Gli avversari di oggi erano la Juventus, a centrocampo avevano Pjanic che però veniva aggredito sistematicamente. Sono ragazzi eccezionali, voglio ringraziarli per quello che ci stanno dando".



Adesso per la Samp c'è l'insidiosa trasferta di Bologna: "La preparazione a partite come contro la Juventus o il derby viene da sola, adesso la partita di Bologna è una prova importante perchè bisogna avere la stessa determinazione di oggi. Vedremo se avremo fatto quel salto in avanti. La Samp però ci ha già dimostrato contro il Crotone di aver superato questo ostacolo, speriamo di continuare così".