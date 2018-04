Dennis Praet non lo ha mai nascosto: il belga della Sampdoria si sente un trequartista a tutti gli effetti, anche perchè è in quella posizione che si è imposto all'Anderlecht e nel campionato belga. Marco Giampaolo invece la pensa in maniera diametralmente opposta. Secondo il mister blucerchiato, da rifinitore Praet è 'uno dei tanti', da mezz'ala invece "può diventare uno dei migliori nel ruolo". D'altro canto, non è la prima volta che l'allenatore doriano arretra il raggio d'azione di un giocatore di qualità. Lo aveva già fatto a Empoli, e si è ripetuto a Genova



Contro il Cagliari però Praet potrebbe ritornare alle origini. Negli ultimi allenamenti stando a Il Secolo XIX il calciatore classe 1994 è stato provato sulla trequarti, posizione che ha già ricoperto in alcuni spezzoni di gara e proprio nel finale della gara di domenica scorsa contro la Lazio. L'idea stuzzica Giampaolo, anche perchè Ramirez non è decisamente nel suo miglior momento di forma e l'infortunio di Caprari complica un po' i piani del mister blucerchiato. Da qui nasce l'idea di Praet trequartista, che dovrebbe agire in fase di rifinitore alle spalle della coppa formata da Quagliarella e Kownacki.



E' interessante notare un dato: in entrambe le stagioni di Marco Giampaolo alla guida della Sampdoria, l'allenatore doriano ha provato quattro trequartisti a campionato. Lo scorso anno furono Fernandes, Alvarez, Praet e Djuricic (più Schick in alcuni allenamenti), in questa stagione il ruolo è toccato a Ramirez, Caprari, Alvarez e proprio lo stesso Praet, chiamato a dare una scossa ai blucerchiati.