Il casting che l'Inter sta approntando per quanto riguarda la sua fascia destra in caso di partenza di Cancelo tocca indirettamente anche la Sampdoria. Questo perché uno dei profili che i nerazzurri stanno seguendo per il ruolo di terzino gioca a Genova: si tratta di Bartosz Bereszynski, polacco classe 1992 titolare della sua Nazionale e della formazione di Mister Giampaolo.



Secondo l'edizione odierna di Tuttosport uno degli eventuali sostituti di Cancelo sarebbe proprio l'ex Legia Varsavia (insieme a Guillermo Varela del Peñarol e all'ex Genoa Vrsaljko). L'Inter ha già sondato il terreno con la Samp a Roma, in occasione della partita di Champions tra i giallorossi e lo Shakhtar Donetsk. Il ds nerazzurro Ausilio e l'avvocato Romei avrebbero parlato anche di un altro Pallino del club milanese, ossia Dennis Praet.



I buoni rapporti con la Samp potrebbero anche portare presto le due società ad un'operazione congiunta per acquistare il giovanissimo talento Gonzalo Maroni. Nato nel 1999, trequartista puro, il calciatore argentino di proprietà del Boca Juniors è uno dei calciatori considerati più interessanti tra le fila degli Xeneizes. L'Inter lo ha messo nel mirino, e insieme alla Samp potrebbe riuscire ad anticipare la concorrenza di tutte le big europee, che sono molto interessate al giocatore.