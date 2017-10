Solamente due mesi fa, Dennis Praet era uno degli oggetti misteriosi di casa Sampdoria. Pagato tanto nell'estate 2016 - 10 milioni all'Anderlecht per un giocatore in scadenza di contratto rappresentano una cifra davvero ingente per i blucerchiati - nello scorso campionato il belga aveva mostrato alcune evidenti difficoltà di adattamento. Spesso Praet aveva pure fatto presente di non sentire 'sua' la posizione a cui lo stava adattando Marco Giampaolo, che ha arretrato il suo raggio d'azione schierandolo mezz'ala, e non trequartista.



Le cose sono cambiate radicalmente nel giro di un paio di mesi. Praet ha preso confidenza con la Serie A, ha capito i movimenti e le consegne del nuovo ruolo, e ora è costantemente tra i migliori della formazione doriana. Anche a Milano contro l'Inter ha offerto una prestazione al di sopra della media. Una gara che certifica l'avvenuta maturazione del calciatore classe 1994, che ora è uno dei pezzi pregiati della Samp anche sul mercato. Già in estate il Newcastle aveva provato a portarlo in Premier, ora secondo Sampnews24.com anche l'Olympique Marsiglia potrebbe tornare alla carica per l'ex Anderlecht. E la clausola rescissoria da 25 milioni che pende sul suo capo potrebbe rivelarsi persino troppo bassa.



Corte Lambruschini sa di rischiare di perderlo a giugno. Difficilmente Ferrero lascerà partire i pezzi pregiati a gennaio (il patron doriano e lo staff dirigenziale lo hanno già ribadito più volte) ma a fine campionato qualche cessione arriverà. E quella di Praet viene data come plausibile. Per cercare di monetizzare da una sua eventuale cessione, la Samp può percorrere due strade. La prima soluzione è ovviamente l'innalzamento della clausola rescissoria, in base alle prestazioni da qui a fine campionato, sino ad ottenere un valore più congruo per il numero 18. Naturalmente offrendo al belga un adeguamento contrattuale, anche se per la verità Praet in questo momento ha già uno stipendio piuttosto elevato per le casse genovesi. Altra alternativa, la Samp potrebbe anche cercare di eliminare del tutto la clausola, ma a quel punto dovrebbe offrire un ingaggio ben più alto e quindi decisamente fuori portata in questo momento.



C'è per la verità anche un terzo scenario: in caso di raggiungimento di alcuni traguardi ambiziosi, ad esempio un piazzamento europeo, la Samp potrebbe decidere di trattenere alcuni dei giocatori cardine, di comune accordo con i diretti interessati. E Praet potrebbe essere un giocatore su cui puntare nuovamente, visti i grandi margini di crescita del talentino blucerchiato.