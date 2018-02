I tempi di recupero previsti si accorciano sempre più: Dennis Praet procede a grandi falcate verso il pieno recupero dopo l'infortunio patito nel match del Ferraris contro la Roma. Il centrocampista della Sampdoria aveva sofferto di una lesione al bicipite femorale sinistro, che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre tre settimane. Giampaolo è sembrato molto ottimista in merito alle condizioni del belga: "Conto di riaverlo in gruppo martedì" ha detto il tecnico in conferenza stampa. Nel mirino c'è la partita con l'Udinese: vorrebbe dire rientrare esattamente a un mese e un giorno dal problema fisico.



Ieri, sotto la pioggia battente che ha bagnato il Mugnaini, mentre la Samp si riuniva in sala video per studiare il Milan, sul prato di Bogliasco si sono visti proprio Praet insieme al riabilitatore Umberto Borino. Lo staff sanitario blucerchiato, scrive Il Secolo XIX, ha sottoposto il giocatore classe 1994 a una serie di scatti e accelerazioni ad alta intensità. Le buone risposte date dall'ex Anderlecht hanno certificato il suo recupero ormai sempre più vicino. La Samp e Giampaolo non vedono ovviamente l'ora di riabbracciare in gruppo il numero 18, sostituito egregiamente da Linetty e Barreto in queste ultime giornate.