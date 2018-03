Un piccolo sorriso sul fronte infortuni la Sampdoria può concederselo: i blucerchiati hanno perso Bereszynski e Ramirez, ma Giampaolo spera di consolarsi almeno parzialmente con il recupero di Dennis Praet. Il centrocampista belga non gioca dal 24 gennaio, Samp-Roma. Finì 1-1, e il numero 18 doriano fu costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico.



La settimana scorsa, Praet è tornato ad allenarsi con il gruppo. Ha assistito al match con l'Udinese dalla panchina e ora, a quasi quaranta giorni dall'infortunio, scalpita per ritornare protagonista. La sensazione è che Marco Giampaolo possa concedergli una chance già dalla trasferta di Bergamo in programma domenica prossima, resterà da capire se dal primo minuto o a gara in corso.



Con il rientro dell'ex Anderlecht, il centrocampo della Sampdoria dovrebbe esser composto, oltre che da Praet, anche da Torreira e Barreto, in ballottaggio con Linetty. Sulla trequarti invece sono in due a giocarsi una maglia per sostituire Gaston Ramirez: il dubbio è tra Ricky Alvarez e Gianluca Caprari, fresco di doppietta nell'amichevole della Nazionale a Coverciano contro la Primavera della Fiorentina.