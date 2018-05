Dennis Praet ha un sogno (neppure tanto nascosto) nel cuore. Il centrocampista della Sampdoria non ha mai fatto mistero della sua voglia di Nazionale, e non ha mai negato il suo desiderio di far parte della spedizione del Belgio per i Mondiali di Russia. Anche perchè la maglia dei Diavoli Rossi il calciatore classe 1994 l'ha indossata soltanto una volta, per pochi minuti, oltre tre anni fa. Da allora, Praet non è stato più chiamato. Ed è difficile immaginare una sua convocazione nelle prossime settimane.



Anche il numero 18 della Samp si è rassegnato all'idea di perdere la rassegna: "Non ho mai avuto contatti con il C.T.. Penso di appartenere a quel gruppo di giocatori all’estero che viene seguito, ma d’altra parte non posso dire molto. Non so neanche cosa pensi Martinez della Serie A" ha detto il calciatore a Het Nieuwsblad. "Ogni volta che speravo che il mio nome potesse apparire sulla lista, rimanevo deluso" aggiunge poi Praet. "Non penso che, d’improvviso, Martinez possa cambiare idea poco prima dell’inizio dei Mondiali. Non l’ho mai sentito, così è la vita: sono capitato in una generazione di giocatori tosti. Spero che il Belgio faccia bene in Russia" riporta Sampnews24.com.



Con la Samp invece sta vivendo forse il momento migliore dei due anni trascorsi a Genova. Se gli si può muovere un appunto, è quello di essere poco prolifico in zona gol anche se domenica, contro il Cagliari, è arrivata anche la prima rete in stagione. "Le statistiche non sono tutto. Guardate, per esempio, Mousa Dembélé: è un gran giocatore, su questo siamo tutti d’accordo" precisa Praet. "Non sono diventato una mezzala modello ma mi piace quel ruolo e mi diverte. Sono contento di poter essere stato un valore aggiunto per l’attacco, contro il Cagliari" conclude l'ex Anderlecht.