Dennis Praet lo ha detto a più riprese, in maniera abbastanza chiara: il suo sogno (nemmeno tanto nel cassetto) è quello di affermarsi con la Sampdoria anche per conquistare la maglia della Nazionale del Belgio, e magari per strappare un pass in vista dei Mondiali di Russia 2018. Un obiettivo ambizioso, considerando anche il lungo elenco di concorrenti 'monstre', come Hazard o De Bruyne, ma nella nuova posizione che Giampaolo gli ha ritagliato su misura il calciatore classe 1994 sa di poter trovare maggior spazio.



Sino ad oggi, le buone prestazioni in blucerchiato gli sono valse l'attenzione del Commissario Tecnico Roberto Martinez. Anche perchè le prossime amichevoli, contro Messico e Giappone, consentiranno all'allenatore del Belgio di tentare alcuni esperimenti. Lo stesso Martinez ha confermato di seguire il giocatore, pur con qualche dubbio legato all'adattabilità di Praet ad uno schema che i compagni conoscono da più tempo: "Praet ha vissuto un anno difficile per via del suo ambientamento in Italia" ha detto il C.T. "adesso però è un giocatore totalmente diverso, e penso che lo seguirò. Ci rifletterò, ho solo qualche perplessità perchè i compagni in Nazionale conoscono il metodo di gioco da 14 mesi, mentre lui no". Il centrocampista della Samp, nel frattempo, continua a preparare il derby: quale miglior palcoscenico, per conquistare definitivamente l'attenzione di Martinez?