La stagione del riscatto per Dennis Praet è arrivata. Dopo un impatto difficile con la Serie A, il trequartista belga è pronto a prendersi la scena. E lo farà con la maglia della Sampdoria, nonostante le tante voci e i numerosi interessi provenienti da tutta Europa, e in particolare dalla Premier.



"L’anno scorso ho iniziato a capire il calcio italiano,che è molto diverso da quello belga" ha spiegato lo stesso Praet a Mediaset Premium. "Sono felice di come è andata: 22 presenze in Serie A vanno bene, ma posso fare molto meglio. Penso di potere fare più gol e assist in questa stagione: i miei obiettivi saranno aumentare i gol e dare una grossa mano alla squadra. Quest’anno vedrete il vero Praet".



"Il mio ruolo preferito lo sapete, ma io gioco dove il mister vuole: mezzala, trequartista, non importa" ha proseguito il numero 18 blucerchiato. "Abbiamo iniziato bene la stagione contro Foggia e Benevento, ora c’è la Fiorentina: possiamo fare una buona partita come l’anno scorso". La Sampdoria lo ha blindato, e lui ha apprezzato: "Sono felice delle dichiarazioni fatte dalla società, che mi ha voluto trattenere qui. La Sampdoria ha fatto molto per me, io però devo ancora fare tanto per la Sampdoria. Se siamo meglio del campionato scorso? L’anno scorso abbiamo fatto un anno positivo, ma possiamo migliorarci, dando più continuità di risultati" ha concluso il centrocampista.