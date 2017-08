Lainsiste per Luciano: il nome dell'argentino dell'Atletico Madrid è il primo candidato per sostituire Patrik Schick, ma i blucerchiati si stanno anche cautelando con opzioni 'alternative' in caso l'operazione Vietto non andasse in porto. E il primo nome in questo senso è quello di DuvandelGià da qualche giorno la società di Corte Lambruschini e il club azzurro stanno discutendo del futuro dell'attaccante colombiano. Inizialmente, le richieste di Giuntoli erano di oltre 25 milioni, ma ora la dirigenza partenopea sembra disposta a scendere sino a 20 per il centravanti classe 1991. La Samp, dal canto suo, continua il suo pressing su Vietto ma secondo Sampnews24.com starebbe mantenendoL'ex Udinese, insomma, è la prima opzione a Vietto. E l'affare potrebbe anche andare in porto se dalla Spagna arrivasse una risposta negativa alla nuova offensiva di questi giorni