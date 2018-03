Ci sono due squadre che più di tutte ispirano Fabio Quagliarella dal punto di vista realizzativo. Una, caso curioso, è la Sampdoria, il suo bersaglio preferito in Serie A: ai blucerchiati l'attuale attaccante doriano ha segnato 10 reti in carriera, cifra significativa sul totale di marcature del centravanti. Per fortuna della Samp e dei suoi tifosi, Quagliarella oggi indossa la maglia del club genovese. C'è però un'altra vittima sacrificale dell'ex Juve e Napoli: è proprio l'Atalanta, avversaria di domenica all'Atleti Azzurri d'Italia.



Anche ai bergamaschi Quagliarella ha rifilato ben 10 reti, l'8% del suo bottino complessivo. Le prime due oltretutto arrivarono proprio quando il numero 27 vestiva per la prima volta la maglia del club genovese, il 22 ottobre 2006. Ora Quagliarella ha una ghiotta occasione per rimpinguare il suo bottino. Anche perchè - ricorda Il Secolo XIX - Quagliarella è all'inseguimento di un bomber d'eccezione nella clasifica marcatori 'All Time' della Serie A. Si tratta di un certo Andrij Shevchenko, fermatosi a quota 127 con la maglia del Milan. Quagliarella è a 125, due gradini sotto. E spera di cominciare ad accorciare già da domenica.