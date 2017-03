Il personaggio della settimana in casa Sampdoria è stato decisamente Fabio Quagliarella. Le lacrime di liberazione dopo il gol con il Palermo, una storia terribile e incredibile alle spalle, oggi una nuova serenità: l'attaccante doriano si è liberato di un peso, e anche in campo sembra riuscirgli tutto in maniera più semplice.



Il gol al Pescara, il terzo consecutivo, con la fascia al braccio sotto la Sud è stato il miglior simbolo possibile della rinascita del numero 27: "E' un ottimo momento, dovevamo continuare con la striscia positiva e ci siamo riusciti anche non disputando una grandissima partita" ha detto Quagliarella ai microfoni di Samp TV "però le squadre compatte si vedono anche in queste gare. Sono tre punti fondamentali per dare continuità e per arrivare al derby con maggiore serenità".



L'emozione che si prova nel gonfiare la rete davanti ai sostenitori blucerchiati è sempre la stessa: "E' stato bellissimo segnare sotto la Sud, trovare il gol da capitano, sotto la gradinata. Poi è stata la rete del due a uno, ed è stato pure un bel gol perchè io la palla l'ho vista all'ultimo, ci sono andato d'istitno con la testa, è andata bene e ci tenevo moltissimo a festeggiare con i miei tifosi" ha spiegato Quagliarella.



Sabato c'è Genoa-Samp, una partita che a Genova si prepara da sola: "I derby si giocano per vincere, dovremo fare sicuramente una grande prestazione perchè è una partita a sé, non fa testo neppure la classifica. Dobbiamo entrare in campo con campo cattivi agonisticamente - conclude l'attaccante - e cercare di fare quello che abbiamo fatto tutto l'anno, e speriamo in un buon risultato".