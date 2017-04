Nel prepartita di Inter-Sampdoria, Fabio Quagliarella ha parlato a Premium Sport: "Speriamo di confermare il nostro momento di forma anche questa sera. Ci vuole una grande Sampdoria per affrontare l'Inter. Muriel? Per noi Luis è molto importante. Sicuramente la sua assenza pesa, ma abbiamo un altro giocatore molto forte. Speriamo sia la sua partita. Segno spesso all'Inter? Speriamo. Sarebbe bello bissare quello dell'andata. L'obiettivo principale è di fare una grande partita perchè sennò rischi contro queste squadre".



A Sky Sport, poi, Quagliarella ha dichiarato: "Speriamo di esultare, sarà una partita molto difficile perché l'Inter ora è forte, è tosta da affrontare, ben messa in campo e ci sarà bisogno della miglior Sampdoria. All'andata erano in difficoltà e ne abbiamo approfittato, ora è il contrario perché loro sono tosti con singoli fortissimi. Come all'andata dobbiamo fare una grande partita. Speriamo di confermare il nostro stato di forma e disputare una bella partita facendo il nostro gioco. Schick da Inter? E' di prospettiva importante, se è da Inter non devo dirlo io, sicuramente avrà un futuro importante davanti".