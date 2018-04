Mancano meno di 4 ore al derby della Lanterna, e la rifinitura di questa mattina ha presentato di fronte a Giampaolo una Sampdoria decisamente in ripresa dal punto di vista fisico. Tutti convocati e arruolabili i blucerchiati, e infatti nell'elenco dei convocati figurano anche alcuni giocatori assenti contro l'Atalanta. Il tecnico doriano, per quanto riguarda la formazione, ha soltanto un dubbio. Sulla trequarti si giocano la maglia Gianluca Caprari, tra i più positivi a Bergamo, e Gaston Ramirez. La sensazione è che il numero 9 sia in vantaggio sul uruguaiano per scendere in campo dal primo minuto a sostegno del tandem offensivo formato da Quagliarella - è tornato stabilmente in un gruppo e sta bene - e Zapata.



In difesa, davanti al confermatissimo Viviano, agiranno Silvestre e Ferrari, mentre le corsie saranno presidiate da Murru (che ha ormai soppiantato Strinic nelle gerarchie blucerchiate) e da Bartosz Bereszynski. Il polacco ha smaltito i problemi fisici delle scorse settimane, contro l'Atalanta ha giocato un'ottima partita e prenderà posto sulla fascia di destra. A centrocampo rientra dopo la squalifica Torreira in cabina di regia. È tornato convocabile anche Barreto, ma il paraguaiano almeno inizialmente si accomoderà in panchina. Ha i lati di Torreira si sistemeranno quindi Praet, uno dei giocatori più in forma della Samp, e il polacco Linetty.