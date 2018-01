Fabio Quagliarella, autore della tripletta che ha dato alla Sampdoria la vittoria sulla Fiorentina, ha parlato a Premium Sport a fine partita: "Senza la testa, il corpo non va da nessuna parte. Sono in un ambiente che mi piace molto, una squadra in cui mi diverto tanto e il resto vien da sé. Il cambio? Avevo fastidio già prima del terzo gol ma ho continuato, vedremo coi dottori. Spero di essermi fermato al momento giusto. Europa? Ce l'ha detto anche il mister: ormai siamo lì, non vedo perché non provarci. Il peso però deve essere piacevole, non penalizzante. Meglio lottare per l'Europa che per la retrocessione, dev'essere uno stimolo per volare la domenica. Il mio obiettivo è quello di migliorarmi sempre, spero di contribuire a far crescere la Sampdoria e i suoi ragazzi. Dedico la tripletta alla mia famiglia e a me stesso".