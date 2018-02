Fabio Quagliarella, autore fino ad ora di una straordinaria stagione con 17 gol in campionato con la maglia della Sampdoria, ha parlato in occasione del premio "La Rete d'Argento" assegnato dal Sampdoria Club 'Gianni Paoli': "È più di dieci anni che ricevo questo affetto. Raccogliere questo premio è motivo di grande soddisfazione".



SCONFITTA CON IL MILAN - "Ci hanno agganciato, ma pensiamo già alle prossime partite, il campionato è lungo e dobbiamo pensare al nostro cammino capendo cosa abbiamo sbagliato a Milano: penso che si possa lottare fino alla fine con loro, abbiamo un grande allenatore e un pubblico straordinario, è giusto crederci".



TIFOSI - "Sono il nostro dodicesimo uomo in campo, lo dimostra in rendimento interno".



OBIETTIVI - "Non mi sono mai posto obiettivi, i miei gol servono solo se portano a casa dei punti. La classifica cannonieri? Sarebbe bello, ma davanti c'è gente che fa tanti gol, di livello internazionale, però ci proviamo".



NAZIONALE - "Io non convocato? Col senno di poi è facile, purtroppo per noi italiani è andata così".