Una Sampdoria incerottata e piena di defezioni è chiamata alla partita decisiva contro l'Atalanta. Perdere a Bergamo vorrebbe dire salutare quasi definitivamente il treno per l'Europa League, mentre un successo compro la squadra di Gasperini rilancerebbe le speranze doriane a pochi giorni dal derby. Marco Giampaolo dal ritiro di Novarello ha parlato di una squadra 'ferita, ma non morta'. Di sicuro il tecnico doriano dovrà fare a meno di una pedina molto importante, lo squalificato Torreira. Al suo posto, alla prima da titolare con la maglia blucerchiata, giocherà Leonardo Capezzi. Il centrocampista scuola Fiorentina è stato allevato da Giampaolo come sostituto naturale di Torreira, e oggi avrà una ghiotta occasione per mettersi in mostra anche in vista della prossima stagione. L'ex Crotone sarà affiancato da Praet e Linetty.



Altro probabile assente nell'undici blucerchiato sarà Fabio Quagliarella. Il numero 27 aveva avvertito un fastidio durante la partita con il Chievo, soffre di un affaticamento all'adduttore e quindi andrà in panchina, anche in vista della stracittadina. Scelte obbligate dunque in attacco, perché con Kownacki out - è rientrato a Genova per proseguire il suo iter riabilitativo - il tandem sarà formato da Zapata e Caprari. Alle loro spalle agirà Ramirez, chiamato al riscatto dopo alcune prestazioni opache.



Ballottaggio anche in difesa. Davanti a Viviano si sistemeranno Silvestre e Ferrari, al rientro dopo la panchina post-nazionale, ma a destra Giampaolo dovrà scegliere se impiegare Bereszynski o se invece dare nuovamente fiducia a Sala. Molto dipenderà dalle condizioni del polacco, che è rientrato in gruppo. Il terzino però potrebbe scegliere la strada della cautela, vista anche la ricaduta patita contro l'Inter; in quel caso, spazio ancora a Sala. A sinistra invece altra occasione per Murru, ormai titolare a discapito di Strinic.



Probabile formazione

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Linetty, Capezzi, Praet; Ramirez; Caprari, Zapata.