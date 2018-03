Fabio Quagliarella resta in forte dubbio per la partita con il Chievo. L'elenco dei convocati della Sampdoria vede ovviamente anche il numero 27 blucerchiato, un giocatore a cui Giampaolo non rinuncia mai, ma settimana dell'ex attaccante del Napoli però non è stata delle più semplici. Quagliarella non si è allenato a lungo a causa di un fastidio muscolare. Ieri il capitano doriano è tornato con il gruppo, ma le sue condizioni non sono ancora ottimali.



"Quagliarella questa mattina si è allenato con la squadra " ha commentato oggi Giampaolo in conferenza stampa " confermando i test che avevamo effettuato già giovedì". L'allenatore però è rimasto piuttosto vago in merito al suo possibile utilizzo. E così aumentano le possibilità per il giocatore di partire dalla panchina, e non dal primo minuto. Il mister doriano dovrà tenere conto anche dei tanti impegni ravvicinati in pochissimi giorni: dopo il match con i gialloblù la Samp è attesa dall'Atalanta e poi dal Genoa.



Le scelte in attacco sarebbero quindi praticamente obbligate se Quagliarella non dovesse essere titolare: il tandem dovrebbe essere formato da Caprari - in gran forma dopo i tre gol alla Primavera nell'amichevole in famiglia dello scorso fine settimana - e da Zapata, che ha fatto gli straordinari dopo la convocazione in nazionale. Assente ovviamente Kownacki, rientrato acciaccato dopo il doppio impegno con la sua Nazionale maggiore e con l'under 21: il giovane polacco non è stato convocato.