Domenica, al momento della sua uscita dal campo, il Ferraris gli ha tributato una lunga standing ovation. Eppure i tifosi della Sampdoria hanno tenuto anche il fiato sospeso per le condizioni di Fabio Quagliarella, che appena arrivato in panchina si è sistemato del ghiaccio sulla coscia destra. Lo stesso attaccante doriano nel post partita ha raccontato di aver accusato un "fastidio già prima del terzo gol". "Spero di essermi fermato al momento giusto", ha aggiunto il numero 27 blucerchiato.



La radiografia a cui Quagliarella si è sottoposto ieri ha portato buone notizie, fortunatamente per la Samp: non ci sono lesioni, il problema fisico sembrerebbe dovuto semplicemente ad un affaticamento muscolare, ovviamente da trattare con la dovuta cautela. L'ex attaccante della Juventus cercherà di essere della partita domani contro la Roma, proverà a stringere i denti e starà poi allo staff sanitario valutare l'entità dell'infortunio.



Fondamentale in questo senso sarà la rifinitura di oggi, scrive l'edizione genovese de La Repubblica. I medici della Samp ovviamente non vogliono rischiare, considerando anche il doppio impegno ravvicinato contro la squadra di Di Francesco: se Quagliarella non dovesse scendere in campo domani - pronto Caprari - cercherà di recuperare in vista del match di domenica all'Olimpico.