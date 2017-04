Si può, a quasi 34 anni, rivivere una seconda 'giovinezza' calcistica? Magari risorgendo e rinnovandosi insieme ad una squadra composta tutta da giovanissimi giocatori in rampa di lancio? Evidentemente sì, chiedere a Fabio Quagliarella per ulteriori delucidazioni. L'attaccante della Sampdoria, in gol anche contro l'Inter, sembra rinato a Genova.



"Tanta gioia per un altro successo da ricordare" racconta il numero 27 blucerchiato a Il Secolo XIX. "A questo punto penso che si possa realmente parlare di stagione da record per la Sampdoria. Due vittorie nel derby, due vittorie a San Siro... orgoglio e soddisfazione. Ogni vittoria è sempre una conseguenza del gioco e della crescita costante di questo gruppo. Della nostra identità. Proponendo questo calcio a volte ti va bene, a volte ti va male, ma ogni squadra che ci affronta ormai sa che non c'è niente di scontato. Questa Sampdoria come modo di giocare mi ricorda le squadre che emergevano per la loro grande organizzazione. Mi vengono in mente la Juventus, il Napoli di Mazzarri, il Torino di Ventura... Parte tutto dal mister - specifica Quaglia - Giampaolo è uno di quelli in grado di trasmetterti sicurezza mentale. Di quelli che preparano le partite, 'e vedrete che succederà così'. E succede così".



Insomma, è una Sampdoria formato maxi. Una squadra dove "le luci della ribalta se le prendono soprattutto le punte, Muriel, Schick... ma io penso anche agli altri" ci tiene a specificare Quagliarella. "A quei centrocampisti che ogni partita percorrono 12 o 13 chilometri, solo a guardarli mi stanco io per loro. In difesa i meccanismi sono ormai oliati. A fine partita sono andato da Skriniar e gli ho fatto i complimenti, gli ho detto 'questo è il tuo standard'. Ha una grande carriera davanti. E' una stagione che mi soddisfa - conclude Quagliarella - Mi sento molto sereno nel poter affiancare e aiutare i giovani".