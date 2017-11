Fabio Quagliarella sa ancora emozionarsi per una partita, anche se le statistiche parlano di un giocatore che in Serie A ha disputato la bellezza di 377 match in Serie A. Eppure l'attaccante della Sampdoria scalpita in vista di un incontro ben preciso, quello di sabato con il Genoa: "Il derby è una di quelle partite sempre belle da giocare. Che ogni giocatore ci dovrebbe proprio tenere a giocare, per tanti motivi: la posta in palio, lo stadio, l'ambiente, il tifo. Dal mio punto di vista, se il campionato fosse fatto di 38 derby sarebbe uno spettacolo. Penso anche dal punto di vista dei tifosi" racconta il leader della formazione di Giampaolo a Il Secolo XIX. "Come si prepara? Per quello come fosse una partita qualunque. In settimana rispetto sempre le mie abitudini. La base è allenarsi sempre al massimo, per arrivare preparati. La parte adrenalinica della storia si sprigiona con le tempistiche. Più ti avvicini alla partita e più monta. Il pronostico sarà un avversario in più dal quale non farsi distrarre o confondere. Non mi fido assolutamente del Genoa, bisogna entrare in campo con l'elmetto in testa. E' una partita da grandi motivazioni, io ce le ho e sono sicuro che ce l'avranno anche i miei compagni".



Nel derby, per Quagliarella non è mai arrivato il gol. Un rigore sbagliato, proprio contro Perin, però c'è stato. E se ci fosse da calciare nuovamente? "Lo tiro" conferma il numero 27. "Mi sono sempre assunto le mie responsabilità. Cerco di essere positivo. Assist ne ho fatti praticamente a tutti. Quest'anno a Kownacki e Zapata. Nella scorsa stagione a Schick e Muriel. La società li ha venduti per 60 milioni, dovrebbero darmi una percentuale sul fatturato" scherza l'attaccante stabiese. Quagliarella ha un obiettivo: giocare ancora qualche stagione. Alla domanda su quando appenderà gli scarpini al chiodo, la riposta è abbastanza decisa: "Non ci ho ancora pensato, però così su due piedi direi fino a 38 anni, o anche più avanti. Chiaramente senza pensare di giocarne 37 da titolare a 40 anni. Oddio, se il fisico tiene...". Il contratto con la Samp, però, scadrà nel 2019. E l'ex Juventus si augura un futuro ancora a tinte blucerchiate: "Mi farebbe piacere se si parlasse di un mio ulteriore rinnovo. Io sto benissimo nella Samp. Mi trovo benissimo con tutti, presidente, dirigenti, allenatore, compagni. Chiudere la carriera qui, perchè no?".