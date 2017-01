Laha scelto il profilo per rimpolpare il reparto avanzato a gennaio: è Robindel Palermo il prescelto da Corte Lambruschini, tanto è vero che i blucerchiati nelle ultime ore avrebbero intensificato i contatti con il club rosanero per portare a Genova il calciatore classe 1993, nonostante le tante società interessate Gli uomini mercato doriani avrebbero anche già studiato la proposta da presentare alla squadra siciliana per assicurarsi le prestazioni dello svedese: secondo Sky Sport si tratterebbe di un prestito della durata di, con l'obbligo di riscatto nel giugno 2018. La Samp verserebbe al Palermo 400.000 euro subito, etra un anno e mezzo per prelevare l'intero cartellino dell'ex AIK. La proposta, comunque, resterebbe subordinata aldi Quaison, il cui contratto con il Palermo scadrà tra sei mesi. Restano vive le sirene inglesi, con il Watford e il Birmingham in prima fila per assicurarsi il giocatore.@MontaldoLorenzo