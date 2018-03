È una Sampdoria decisamente a rischio quella che affronterà sabato al Bentegodi il Chievo. Anche perché sono davvero tanti i diffidati tra le fila dei blucerchiati: ben 6 giocatori di Marco Giampaolo verranno squalificati al prossimo giallo, più di chiunque altro in Serie A. In Diffida c'è quasi tutta la difesa, perché Bereszynski, Murru e Ferrari hanno già ricevuto tre cartellini in stagione. All'elenco bisogna aggiungere anche Torreira, Caprari e pure Barreto, che però non giocherà il match a causa dell'infortunio rimediato contro l'Inter. Attenzione anche a Fabio Quagliarella, arrivato a 3 ammonizioni stagionali: Alla prossima, anche il capitano doriano entrerà in diffida.



Giampaolo però giocherà la partita senza fare calcoli. Il tecnico blucerchiato ha espresso chiaramente in passato il suo pensiero in merito: "Io non ho mai mandato in campo una squadra facendo il calcolo sui cartellini gialli e non lo farò questa volta" aveva detto tempo fa il mister, parlando proprio dell'emergenza cartellini. "La squadra deve giocare libera di testa e senza pensare a chi è diffidato e chi no, dobbiamo essere fatalisti su questi temi".



Il Secolo XIX sottolinea invece una statistica piuttosto curiosa. La Samp è una delle squadre di tutto il campionato ad aver ricevuto più ammonizioni in rapporto al numero dei falli fatti. La truppa doriana si è beccata ben 52 gialli a fronte di 310 interventi irregolari. Per fare un raffronto, basti pensare che l'Atalanta - settima in classifica come il Doria - ha ricevuto 10 ammoniti in meno (42) ma ha commesso 8 falli in più (318). Un altro aspetto sul quale riflettere in vista della settimana più importante di tutto l'anno.